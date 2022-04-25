Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi | ANKARA

Türkiye’yi karalamak için sık sık yabancı basına demeç veren, yurt dışında Türkiye karşıtı faaliyetlerde yer alan HDP Diyarbakır milletvekili Garo Paylan’ın kırdığı fındık kırkı geçti. Son olarak TBMM’ye 1915 olaylarına ilişkin “Ermeni soykırımının tanınması” yönünde kanun teklifi veren Payan’ın bozuk sicilinden bazıları şöyle: Paylan, sivillere füze yağdıran Ermenistan’ı kınamamış, Azerbaycan’ı da sivilleri katletmekle suçlamıştı. Paylan ayrıca, Suriye’den Azerbaycan’a, Türkiye tarafından ‘cihatçıların’ gönderildiği iftirasını atmıştı. Paylan, New York Times’a yazdığı bir makalede ise Türkiye’nin Azerbaycan’a silah verip Ermenileri katlettiğini savunmuştu.

Paylan, daha önce de Arjantin’de sözde soykırım iddiasıyla ilgili ifadeler kullanmıştı. Yerel basına konuşan Paylan, Erdoğan’dan kurtulmak için uluslararası destek beklediklerini söyleyerek skandala imza atmıştı.

TSK, Zeytin Dalı Harekâtı ile teröristlere darbe vururken, HDP’li Paylan ise Fransa’da Türkiye’yi karalamaya çalışmakla meşguldü. Paylan, Afrin operasyonunda sivillerin öldürüldüğünü iddia ederek “Bir Ermeni olarak büyük korkularım var, çünkü 100 yıl önce aynı şey Ermenilere de yapıldı ve bu ‘Ermeni soykırımı’ ile sonuçlandı” demişti. Skandallarının ardı arkası kesilmeyen Garo Paylan, geçen yıl katıldığı bir televizyon programında ‘özerklik’ talebinde bulunmuştu.

Paylan’ın skandallarından biri de Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgiliydi. Paylan “Bütçedeki vaatlerin kaynağının sağlanması için savunma sanayi harcamaları azaltılacak, S-400’ler satılacak” açıklamasını yapmıştı.

BİR SKANDAL DA CHP’DEN

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla HDP’li Paylan’a destek verdi. Tanrıkulu, “107 yıl önce yüzlerce Ermeni aydını İstanbul’da gözaltına alınıp izleri kaybedildi. Kötülüğün miladı olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz” ifadelerini kullandı. Tanrıkulu’nun paylaşımı büyük tepki topladı.

TEPKİ YAĞDI

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Garo Paylan’a "TBMM'de tarihimize hakaret edilmesine müsaade etmeyiz" diye tepki gösterdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "İftirayı Türkiye Büyük Millet Meclisinde kanun teklifi diye sunmak gaflet, dalalet ve hatta hıyanettir" ifadelerini kullandı.

HDP'li Garo Paylan yine Ermenistan'a sahip çıktı! Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, saldırı sonrası Azerbaycan’ı suçlayan bir açıklama yaptı.

TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li Paylan'ın kanun teklifine tepki TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP Milletvekili Garo Paylan'ın 1915 olaylarına yönelik verdiği kanun teklifine ilişkin, "Türkiye'de böyle bir kanun teklifini vermek, verebilmek Türkiye içerisinden değil Türkiye dışarısından bir desteğin cesareti olabilir. TBMM'de aziz milletimize ve bizim tarihimize hakaret edilmesine asla müsaade etmeyiz" dedi.