Tarihi Gelibolu Yarımadası Kocadere Köyü Kamp Alanı’nda şafak vakti top atışı gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Ecebat Gençlik Konukevi’ne gelerek gençlere sahurda “yarma çorbası” ikram etti. İkram sırasında açıklama yapan Kasapoğlu, Çanakkale Kara Savaşları Zaferi’nin 107. yılında 57. Alayı yad etmek için toplandıklarını belirtti. Çanakkale ruhunu 57. Alayın fedakarlığını diri tutmanın önemli olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu şöyle konuştu:

"Sarıkamış'ta, Zafertepe'de, Dumlupınar'da varsak, hamdolsun gençlerimizle birlikte, ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimizle birlikte her yıl 57. Alay yürüyüşünde bir aradayız. Bu ruhu diri tutma ve bu kutsal emaneti yarınlara güçlü bir şekilde taşıma adına buradayız. Gençlerimizin tarih bilincini, gençlerimizin vefa bilincini diri tutma adına buradayız. Şükürler olsun, her daim gençlerimizle birlikte bu çalışmalarımızın ne kadar anlamlı ve ne kadar gençlerimiz açısından heyecan verici olduğunu görüyoruz. Binlerce gencimizi her yıl ağırlayan bir mekanda buluşmanın sevinci içerisindeyiz. Ramazan ikliminde, ramazanın ruhuna uygun bir buluşmayı da gerçekleştiriyoruz."

ZAFERİN 107. YILINA İTHAFEN 107 METRELİK TÜRK BAYRAĞI

Ecdatların yadigarını taşımak için buluştuklarını söyleyen Gazi Mustafa kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını, şehitlerini ve vefat etmiş gazileri rahmetle yad ettiklerini söyleyen Kasapoğlu, gençlerle birlikte sabah namazı kılıp yürüyüşe geçti. Etkinliğe Türk öğrencilerin yanı sıra askeri okul öğrencileri, izciler, gençlik merkezinden öğrenciler ile milli sporculardan oluşan yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Çanakkale Kara Savaşları Zaferi’nin 107. Yılına ithafen 107 metrelik Türk bayrağı asılırken yürüyüş boyunca Çanakkale Savaşlarında yaşananların daha iyi hissedilebilmesi için ses ve sis fişekleri atıldı. Bazı gençler de savaşı canlandırdı.

“O RUH VATAN UĞRUNA HER ŞEYDEN VAZGEÇEN RUH”

Bakan Kasapoğlu, Conkbayırı'nda tamamlanan yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşün ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, süngüsüyle yol açanın izinde, onunla aynı ruhla Çanakkale'yi hissetmek, ecdadı anmak, onların hissettiklerini bir nebze olsun hissedebilmek ve bu bilinci diri tutmak adına gençlerle yürüyüşü tamamladıklarını söyledi. 57. Alay'ı, onların gözlerini kırpmadan, arkalarına bile bakmadan cepheye koşuşlarını hatırladıklarını belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"İnançlarını, cesaretlerini, özverilerini yad ettik. Bize bu vatanı emanet etme adına ne tür zorluklarla, ne tür mücadeleleri yaşadıklarını ve onların o ruhunun hep diri kalması gerektiğini tekrar hatırladık. Çanakkale'yi geçilmez kılan ruhun gençlerimiz, milletimiz açısından hep diri olması gerekiyor. Çünkü o ruh, bu cepheye, bir olan cepheye tefrikayı sokmayan ruh. O ruh, vatan uğruna her şeyden vazgeçen ruh. O ruh, Türk'üyle, Kürt'üyle, Çerkez'iyle tüm milletleri buluşturan ruh. İşte o ruhu inanıyorum ki bu mukaddes emanetin sahibi gençlerimiz, ilelebet payidar kılacaklar. Onların gözünde, yüreğinde bunu hep hissediyoruz. O yüzden her yıl Sarıkamış'ta, Dumlupınar'da, Zafertepe'de, Çanakkale'de Conkbayırı'ndayız ve bu destanın yazıldığı topraklarda, gençlerimizin bu mukaddes emaneti ne kadar diri bir şekilde bildiklerinin, ona sahip çıktıklarının sevinci içindeyiz."

“TOPLU VURDUKÇA YÜREKLER ONU TOP SİNDİRMEZ”

"Tefrika girmeden bir millete, düşman giremez" sözünü düstur edindiklerini, felsefelerinin bu olduğunu anlatan Kasapoğlu, "Gençlerimizle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da el ele, omuz omuza, yürek yüreğe. Diyor ya 'Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez' Bu yürekler, toplu atmaya devam edecek. Hiçbir kumpasa, oyuna, hiçbir tefrika girişimine geçit vermeyeceğiz. Bu şanlı bayrağı hep en yükseklerde, bilimde, sanatta, sporda, hayatın her alanında öncü gençlerle en güçlü mesajımızı yine adaletten, merhametten, vicdandan yana tüm insanlığın sesi, umudu olarak, haykırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Çanakkale Köprüsü büyüledi 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun (Tour Of Türkiye) altıncı gününde de sporcular büyük bir mücadele içindeydiler. İlk kez aynı sporcunun Turkuaz Mayo’yu taşıması (Eduardo Sepulveda) yarışın en dikkat çeken tarafıydı. 1915 Çanakkale Köprüsü’nü ilk kez geçen bisikletçiler daha sonra sahil tarafını takip ederek Kabatepe Kavşağı’ndan sapan bisikletçiler finişe odaklandı. 204.6 kilometrelik Edremit-Eceabat etabını Lotto Soudal Takımı’nın Avustralya’lı sporcusu Alexander Caleb Ewan 4 saat 54 dakika ile 57. Piyade Alay’ın önünde finişi gören ilk sporcu oldu. Böylece tur boyunca etap kazanan 4’üncü Avustralya’lı sporcu oldu.