Türkiye Gazetesi

Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG yönelik başlatılan Pençe-Kilit harekatı ile terör örgütüne ağır darbe indiriliyor. Karadan bordobereliler havadan Türk jetlerinin destek sağladığı harekatta 56 teröristin öldürülürken Mehmetçik adım adım bölgeyi kontrol altına alıyor. Bir mağarada teröristleri tespit eden komandolar 2 teröristi mağara girişinde yakaladı. Teröristlerin terk ettiği yerlere bıraktığı el yapımı patlayıcı tuzaklar komandolar tarafından imha edildi.

TERÖRİSTLER SAKLANDIKLARI MAĞARADA YAKALANDI

Operasyonun başından bu yana teröristlerin saklandığı ve mühimmat yaşam malzemelerinin bulunduğu 39 mağara ve sığınak imha edildi. Özel eğitim verilip Zap Vadisi’ne gönderilen teröristlerin köşeye sıkışarak tek tek yakalanması Kandil’de şok etkisi oluşturdu. Operasyonlar sonrasında korkarak mağaraya saklana teröristlerde panik havası hakim. Zap Vadisi’nde başarıyla devam eden operasyondan sonraki adres ise Kandil.

“OPERASYON BÜYÜK BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR”

Zap 10 kilometre mesafedeki Taktik Komuta Yeri’nde sahadaki son duruma ilişkin brifing alan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Pençe Kilit Operasyonu’nda bugüne kadar 56 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonumuz büyük bir başarıyla planlandığı şekilde devam ediyor” dedi. Akar, “Teröristlerin sınırlarımıza girmesi mümkün olmayacak. Faaliyetlerimiz komşumuz Irak’ın toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde devam ediyor. Tek hedefimiz teröristler. Ülkemizi, hudutlarımızı, güvenlik güçlerimizi terör saldırılarından korumak için çaba gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

MSB duyurdu: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK'lı terörist komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.