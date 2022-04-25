Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Bursa E Tipi Cezaevi'nde görevli infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında, el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlenmişti. Aracın içinde bulunan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit şehit olmuş, biri ağır 13 kişi de yaralanmıştı.

HÜCREEVİNE OPERASYON

Bu hain saldırının ardından harekete geçen güvenlik güçleri, başarılı bir operasyona imza attı. Özel Hareket ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, saldırının faillerinin kaldığı değerlendirilen Selamet Mahallesi’ndeki bir eve baskın düzenledi. İçeride kimsenin olmadığı belirlenirken İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine geldi.

Hücre evi olduğu değerlendirilen ikametgahın girişinde tedbir alan polis ekipleri, yolu kapattı. Ekipleri, yüzlerce güvenlik kamerasına ait görüntüleri incelemeye aldı. Sokak sokak, cadde cadde araştırma yapılıyor.

Gaziosmanpaşa'da TÜGVA ofisine bombalı saldırı Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa temsilciliğine sabah saatlerinde bombalı bir saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.

Şehit infaz memurunun oğluyla çekilen son görüntüleri yürek dağladı Bursa’da şehit olan infaz memuru Cengiz Yiğit'in son görüntüleri ortaya çıktı. Yiğit'in oğlu ile çekilen görüntüleri yürekleri sızlattı.

Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik bombalı saldırıda 1 ceza infaz koruma memuru şehit oldu, 1'i ağır 4 personel de yaralandı. Yaralılardan 2'si taburcu edildi. Şehidin kimliği tespit edilirken, şehit olan memurun otopsisi için naaşı adli tıp kurumuna kaldırıldı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, başka yaralının olmadığını açıkladı. Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi. Soylu, "Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz Şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor" dedi.