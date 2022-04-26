Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 18 Nisan’da Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’nın kontrolünde olan sözde savunma alanlarına yönelik başlattığı operasyonun 60-70 kilometre derinliğe kadar devam edeceği belirtiliyor. Operasyondan 3 gün önce, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmüştü. Bu görüşmede, yürütülecek operasyonların ele alındığı ve Kuzey Irak yönetiminin bölgede PKK ile mücadeleye destek vermesinin değerlendirildiği, operasyonların Kuzey Irak yönetimi ile iş birliği içinde yürütüldüğü öğrenildi.

3 BİN ÖRGÜTÜ ÜYESİ BULUNUYOR

Edinilen bilgilere göre, operasyonun yapıldığı alanlarda 3 bin civarında örgüt üyesinin bulunduğu tahmin ediliyor ve son harekâtın, PKK’nın kontrolünde olan sözde savunma alanlarına yönelik en büyük operasyon olduğu değerlendiriliyor. Operasyonların en büyük hedeflerinden birinin, o bölgede örgütün yerel halkla bağının kesilmesi ve Kandil’den çıkış yollarının kapatılması olduğu ifade ediliyor. Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine yapılan operasyonlar tamamlandıktan sonra Türkiye sınırına yakın 60-70 kilometrelik derinlikteki bir alan terörden temizlenmiş olacak. Ardından da buralara geçici üs veya askerî kontrol noktaları kurulacak. Örgütün Türkiye’ye sızmaları da bu yolla büyük ölçüde önlenmiş olacak. Türkiye’nin son üç yıldır Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe operasyonları ile bugüne kadar 50 civarında noktada askerî kontrol ve geçici üs bölgesi oluşturulduğu belirtildi. Yeni oluşturulacak askerî noktalarla örgütün buralarda yeniden yapılanmasının önüne geçilecek ve sınır güvenliği daha da güçlendirilecek.

KANDİL’DEN ÇIKIŞ YOLU KAPATILIYOR

Pençe-Kilit Operasyonunu değerlendiren güvenlik kaynakları, “Türkiye bahar yapılanmalarının önüne geçmek ve bir anlamda Kandil’e yönelik operasyonların önünü açmak için bu operasyonları başlattı. Kandil’e girmek istiyorsan, buraları temizlemek gerekiyor. Örgütün üstlendiği mağaralar, yaşam alanları ve kamplarına yönelik bir temizlik harekâtı. Bu operasyonlarla o bölgedeki örgüt üyelerinin aşağıya doğru itilmesi amaçlanıyor. Aşağıda Kuzey Irak yönetimi mücadele edecek. Zaten Türkiye’ye ‘Siz oraları temizleyin, aşağıda da gerekeni biz yaparız’ dediler. Bu operasyonlarla Türkiye sınırına yakın önemli bir alan terörden temizlenmiş olacak” bilgisini verdi.

Teröre Pençe-Kilit darbesi! Teröristlerin yakalandığı anlar kamerada Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’yla terör örgütüne ağır darbe indirilmeye devam ediyor. Operasyon kapsamında 39 mağara ve sığınak imha edilirken 56 terörist etkisiz hale getirildi. Son olarak Zap Vadisi’nde gelen görüntülerde, sıkıştırılan teröristlerin mağaraya girerken yakalandığı o anlar kameralara anbean yansıdı.

Bakan Akar'dan Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınırın sıfır noktasından Pençe Kilit Operasyonu’nu takip etti. Akar, operasyonun başarıyla tamamlanmasıyla hudut hattını kilitleyeceklerini ve teröristlerin sınırlara girmelerinin mümkün olmayacağını söyledi.