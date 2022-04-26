Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 30 Mayıs saat 00.00’de 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak. Ücretsiz geçişler 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projelerini kapsamayacak.

Kararda ayrıca, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile toplu taşıma hizmetlerinin 2-4 Mayıs arasında ücretsiz olacağı belirtildi.

1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyol geçiş ücretleri belli oldu! İşte geçiş tarifeleri Türkiye’nin dev projelerinden biri olan ve dünyanın en büyük orta açıklığa sahip köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılmıştı. Bir hafta boyunca geçişlerin ücretsiz olduğu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçişler bu gece yarısından itibaren ücretli oldu. Peki 1915 Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücreti ne kadar? Otoyolları kullanan bir otomobilin ödeyeceği tutar kaç TL? Otoyol geçişlerinin ücreti ne? Buna göre hem köprü hem de otoyolu tamamen kullanan bir otomobilin ödeyeceği ücret 272.50 lira oldu.