Türkiye Gazetesi

Bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlatları için 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti 966’ncı gününe girdi.

Ağabey Halil Kılıç, kardeşi Ferman Kılıç’ın Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 2013 yılında terör örgütü PKK üyeleri tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını öne sürdü.

KARDEŞİMİ HDP VE PKK DAĞA KAÇIRDI

Kılıç, “Kardeşim için geldim, HDP ve PKK kardeşimi dağa kaçırdılar. İsterim ki, kardeşim gelip teslim olsun dağda kalmasın. Onun hasretini çekiyoruz. Kimse orada kalmasın, herkes gelsin. Bizim devletimiz var” dedi.

Evlat nöbetinde 962. gününde! Baba, oğlunu HDP’den istiyor HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eyleminde olan ailelerin evlat nöbeti 962'inci gününde de sürüyor.

Diyarbakır'da evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 958. gününde de devam ediyor.

HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 943. gününde, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden HDP Diyarbakır il binası önüne gelen aile ile birlikte 280 oldu.