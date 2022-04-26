Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarından itibaren okullarda öğretmen ve öğrencilerin maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.

"Bu süreci başarıyla tamamladığımızı tüm topluma ifade etmekten mutluluk duyuyorum." diyen Bakan Özer, salgın sürecinde gerek maske gerek aşı konusunda destek veren tüm mülki amirlerle öğretmenler, öğrenciler, eğitim yöneticileri ve velilere teşekkür etti.

Dikkat çeken detay: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bilim Kurulu üyelerine maske hatırlatması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında son Bilim Kurulu toplantısı saat 12:30 sıralarında başladı. Alınan kararları açıklamadan önce, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların kayıtta olduğu anlarda Bilim Kurulu üyelerine ufak bir hatırlatmada bulundu. Erdoğan, önemli açıklamalar öncesi Bilim Kurulu üyelerine seslenerek “Herhalde maskeleri çıkaralım değil mi çekim yaparken” dedi. O anlar kameralara da yansıdı.

Üniversitelerde maske zorunluluğu kaldırıldı YÖK Başkanı Özvar, "Bilim Kurulumuzun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda tüm yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Maskesiz bu yeni dönemde tüm öğrencilerimize sağlık ve başarılar diliyorum" dedi.

Bir dönem sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kapalı mekanda maske zorunluluğu kalktı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında toplanan Bilim Kurulu toplantısı saat 12:30 sıralarında başlamıştı. Alınan kararların merakla beklendiği kritik toplantı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıkladı. Erdoğan, "Sadece toplu taşım araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecek" dedi.