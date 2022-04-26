Türkiye Gazetesi

İstanbul Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, diğer 16 sanığa da 18 yıl hapis cezası verildi. Söz konusu kararların ardından, Almanya ve ABD'den yapılan açıklamalarla tepki gösterildi. Bu gelişmelerin akabinde açıklama yayınlayan Adalet Bakanlığı, Türkiye'de devam eden yargılamalara ilişkin yapılan açıklamaların Türkiye'nin iç işlerine karışmak anlamına geldiği belirtilerek, "Yargımıza müdahale anlamı taşıyan açıklamaları şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

"KİMSE MAHKEMELERE TALİMAT VEREMEZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin insan haklarına saygılı, demokratik bir hukuk devleti olduğu anımsatıldı ve "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti, egemenliğini, Anayasa'nın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır." vurgusu yapıldı.

Anayasa'ya göre yargı yetkisinin Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanıldığına işaret edilen açıklamada, kimsenin mahkemelere talimat veremeyeceği kaydedildi.

Mahkemelerin Anayasa, kanunlar ve hukuka uygun vicdani kanıya göre karar verdiği bildirilen açıklamada, "Anayasa'mıza göre hiçbir makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili olarak mahkemelere emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Devam etmekte olan bir yargılama sürecine müdahale etmek, hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı olduğu gibi, anayasa ve kanunlarımıza göre suç teşkil etmektedir." ifadelerine yer verildi.

"YARGIMIZA MÜDAHALE ANLAMI TAŞIYAN BU AÇIKLAMALARI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Devam eden yargı süreçlerine ilişkin başka ülkelerce yapılan açıklamaların, Türkiye'nin iç işlerine karışmak anlamı taşıyacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görülmekte olan bir dava ile ilgili olarak ABD ve Almanya başta olmak üzere bazı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan açıklamalar, bağımsız ve egemen bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti devletinde Türk milleti adına karar veren bağımsız mahkemelerimize ve hakimlerimize yönelik bir müdahaledir, Türkiye'nin iç işlerine karışmaktır. Bağımsız ve tarafsız Türk yargı makamlarının verdiği kararlara ilişkin olarak yapılan ve yargımıza müdahale anlamı taşıyan bu açıklamaları şiddetle kınıyoruz."

Osman Kavala'nın cezası belli oldu 15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanan Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Gezi Parkı Davası açıklaması Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gazetecilerin sorularını cevapladı. Gezi Parkı Davası hakkında konuşan Bozdağ, "Kimse Türkiye'nin yargısıyla ilgili söz söyleyemez" diyerek "Mahkemelere kurgulanmış demek açık hakarettir" ifadelerini kullandı.