Türkiye Gazetesi

İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA binasına el yapımı patlayıcı bırakan B.Y. İstanbul polisinin başarılı operasyonuyla yakalandığı açıklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "21 Nisan günü saat 05:46’da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B. Y., İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı. Polis Teşkilatımıza ve Emniyet İstihbarat Birimlerimize tebrikler" ifadelerini kullanıldı.

TERÖRİSTİN GÖRÜNTÜLERİ ELE GEÇİRİLDİ

TÜGVA Temsilciliği önüne 21 Nisan'da el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y'nin, olay yerini terk ettikten sonra güvenlik kameralarınca çekilen görüntüleri ve fotoğrafları ortaya çıktı.

Görüntülerde terörist B.Y'nin önce merdivenden indiği, daha sonra elinde poşetle sokakta yürüdüğü, ardından bir markete girdiği görülüyor. B.Y'nin bu süre içerisinde kıyafetlerini de değiştirdiği görüntülere yansıyor.

BABASI TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINDAN TUTUKLANMIŞ

İstanbul'da yaşadığı belirlenen B.Y'nin, 2019-2020 arasında farklı tarihlerde 3 kez Irak sınırındaki Şırnak Habur Sınır Kapısı'ndan çıkış-giriş yaptığı tespit edildi. B.Y'nin, 6-11 Aralık 2021'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da bulunduğu ortaya çıktı.

Ayrıca B.Y'nin babası K.Y'nin 2009'da terör örgütü PKK propagandası yapmaktan tutuklandığı, 2011'de tahliye edildiği, cezaevinde kaldığında açlık grevi eylemi gerçekleştirdiği belirlendi.

B.Y'nin ağabeyi M.Y'nin de 2002'de PKK içerisindeki faaliyetleri nedeniyle tutuklandığı, cezaevinde kaldığı dönemde açlık grevi eylemlerine katıldığı tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde ilk iki katında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bulunan 5 katlı bir binanın yanında patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, binanın camları kırıldı. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yapılan incelemelere göre, patlamanın zaman ayarlı el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı öğrenildi. Öte yandan, patlama anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, saat 05.40'da çarşaflı olduğu görülen bir kişinin binanın yanına gelişi, kısa süre sonra bölgeden ayrılmasının ardından patlamanın meydana gelişi görülüyor.

Gaziosmanpaşa'da TÜGVA ofisine bombalı saldırı Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa temsilciliğine sabah saatlerinde bombalı bir saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.

İBB ve CHP’liler TÜGVA binasını işgal etti! Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) kiraladığı Adalar İlçe Temsilciliği binası CHP’liler ve zabıta ekipleri tarafından işgal edildi.

TÜGVA’dan Boğaziçi açıklaması Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adıyaman Temsilciliği, Cuma Namazı sonrasında, Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylar ile ilgili açıklama yaptı.