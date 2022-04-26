Volodymyr Krakovetskyi adlı bir Ukraynalı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek dolandırıldığı yönünde şikayette bulundu.
 
Ukrayna İçişleri Bakanlığında İletişim Başkanı olarak görev yaptığını belirten Krakovetskyi, ülkesi adına Türkiye'de savunma anlaşmaları yapmaya yetkili olduğunu söyledi.
 
Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu savunma ve insani yardım malzemelerinin temini için geldiğini aktaran Krakovetskyi “Türkiye'de bazı kişilerle temas kurdum. Askeri malzemeler satın alınmasıyla ilgili anlaşma yaptım. Bana verilen banka hesabına farklı zamanlarda toplam 4 milyon 607 bin 572 dolar (68 milyon TL) yatırdım. Ancak malzemeler teslim edilmedi” dedi.
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Bunun üzerine soruşturma başlatan savcılığın talimatı üzerine 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler dün çıkarıldıkları hâkimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.Ö. hakkında da gözaltı kararı alınmıştı.

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