Sivas'ta ilginç dolandırıcılık! Hem parası hem yangın tüpleri çalındı Sivas'ta ilginç bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Kendisini itfaiye eri olarak tanıtıp hem paralarını hem de yangın tüplerini çaldı. İşletmecinin olayı erken fark etmesi ile şahıs kısa sürede yakalandı.
Milyonluk vurgun yapan Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer'in dolandırıldığı ortaya çıktı Türkiye tarihinin en büyük vurgunlarından biri olan Thodex kripto para vurgunundan sonra yurt dışına kaçan Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in 2017 yılında dolandırıldığı ortaya çıktı. Özer’in “kullanıcım paramı çaldı” diyerek şikayette bulunduğu davalının ise “Uyanık olsaydınız. Benden bu parayı alamazsınız” dediği iddia edildi. 40 bin 540 yıla kadar hapsi istenen Özer’in hala sürdüğü öğrenilen davada 595 bin lira dolandırıldığı belirtildi.