Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'a geldi. İki bakan Valilikte düzenlenen "İl Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Bakan Soylu ve Kurum, kentsel dönüşüm alanları olan Sürsürü, Mustafapaşa, Rüstempaşa ve Abdullahpaşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklama yapan Şehircilik Bakanı Kurum, 24 Ocak 2020'de Elazığ'da meydana gelen Sivrice ilçesi merkezli depremde 41 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜ"

Vatandaşların yaralarını sarmak için hemen harekete geçtiklerini belirten Kurum "Onlara sözler vermiştik, beklentilerini boşa çıkartmadık. Elazığ ve Malatya'da toplamda 36 bin konut inşa ederek Cumhuriyet tarihinin en büyük deprem dönüşümlerini yaptık. Belirlenmiş rezerv alanlarda da yeni uydu kentlerin yapımını yapmış olduk. Bu çerçevede yaklaşık 18 bin konutumuzu teslim ettik. Etaplar halinde teslim sürecimiz devam ediyor. bu yatırımın bedeli yaklaşık 40 milyar liradır" dedi.

ÖDEME PLANINI AÇIKLADI

Kentsel dönüşüme ilişkin de bilgi veren Kurum "Vatandaşlarımızın bu işin nasıl olacağıyla ilgili beklentileri vardı. Ona da bugün yapmış olduğumuz istişarelerde karar verdik. Ve bu çerçevede konut fiyatları AFAD ile hak sahipliği vermiş olduğumuz vatandaşlarımızın almış olduğu konut fiyatlarına yakın bedeller olacak. Ödemeleri Eylül 2022 itibarıyla başlayacak. Faizsiz 18 yıl eşit taksitli ödeme gerçekleştiriyor olacaklar" diye konuştu.

"ARTIK ENKAZ ALTINDA KALAN BİR TÜRKİYE YOK"

Tek bir afetzedeyi dahi evsiz bırakmadıklarını aktaran Bakan Kurum "Türkiye artık vatandaşlarını depremlere, sellere, yangınlara, afetlere teslim olan bir ülke değil. Artık enkaz altında kalan bir Türkiye yok. Gerek afet anında gerek sonrasında vatandaşının yaralarını hızla saran, ona yeni sıcak yuva, bereketli yeni iş imkanı sunabilen milletinin yanında güçlü bir Türkiye var" ifadelerini kullandı.

"PKK SEVİCİLERİNİ TOKATLA YERE SERECEĞİZ"

"Tarihin seyrini, her zaman olduğu gibi yine kendini bilmez üç beşi değil, çok çalışanlar, üretenler değiştirecek" diyen Kurum, şöyle devam etti: Bu ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan, başkomutanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a kast edenlere, onu tehdit edenlere diyoruz ki, milletin iradesine tehdit sökmez. Bu millet, Erdoğan’a düşmanlık eden bütün hadsizlere, küheylanlık yapanlara, PKK sevicilerine, Avrupa ülkelerine 'harekete geçin' diye yalvaranlara, devleti hedef gösterenlere, şehit cenazelerinde gülüşenlere, bu iflah olmaz güruha her fırsatta tokadı vurmuş, bundan sonra da vuracak ve yere serecektir. Eyvallah çok çalışacağız. Recep Tayyip Erdoğan’ı 2023’te yeniden başkan yapacağız.

İnşaat maliyetleri kentsel dönüşümü aksatıyor Artan inşaat maliyetleri birçok kentsel dönüşüm projesinin durmasına sebep oldu. Evleri yıkılan vatandaşlar mahkeme kapılarını aşındırırken müteahhitler ise yüksek maliyetlerden şikâyetçi. Hâlâ İstanbul’da dönüşümü devam eden 300 bin konut yer alıyor.

Kentsel dönüşüme dev destek TBMM'ye sunulan torba teklifle, hazine arazilerinin satışı ve kiralanmasına yönelik yeni düzenlemeler geliyor. Buna göre hazineye ait arazi ve taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması için satış bedelinin peşin ödenmesi hâlinde yüzde 20 indirim yapılacak. Satış gelirlerinin yüzde 25’i kentsel dönüşüm projelerinde kullanılacak.

Çevre Bakanı duyurdu: Kentsel dönüşüme dahil olmayan bina kalmayacak Çevre Bakanı Murat Kurum, yayınladığı bir video mesajda 2035 yılına kadar kentsel dönüşüm projesine dahil olmamış hiçbir binanın kalmayacağını belirterek, konutları en sağlam ve güvenli şekilde inşa ettiklerini dile getirdi.