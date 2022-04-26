Türkiye Gazetesi

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin "Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu" devam ediyor. Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen iki sığınak tespit etti. Buralarda, 3 büyük tüp, 7 küçük tüp, 2 akımölçer, 5 ampul, 70 ağrı kesici hap ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ekipler, sığınakları kullanılmaz hale getirdi.

DÜDÜKLÜ TENCERELİ TUZAK

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında da icra edilen operasyonda dörf farklı noktada toprağa gömülü vaziyette dört adet düdüklü tencere bulundu. Bu tencerelerin içinden toplam 80 kilogram ağırlığında EYP düzeneği ele geçirildi. Düzenekler imha edildi.

IKBY: PKK'nın hain planını bozduk, bir ton patlayıcı ele geçirdik Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi, PKK'nın kendilerine karşı hazırladığı tehlikeli planını deşifre ettiklerini açıkladı. Konsey, çok sayıda askeri ve patlayıcı maddenin ele geçirildiğini duyurdu.

Bingöl’de düdüklü tencere içindeki patlayıcı imha edildi Bingöl’de mayın arama köpeği tarafından toprağa gömülü halde bulunan iki düdüklü tencere içindeki EYP imha edildi.

Bartın'da bir kömürlükte patlayıcı ele geçirilmişti! 4 kişi tutuklandı Bartın'da bir evin kömürlüğünde 435 dinamit ve 31 el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.