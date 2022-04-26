Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da İstanbul'a giderken "ANK" uçağındaki pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü kutlayarak, bir süre sohbet etti.
Beştepe'de iftar: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dini azınlık temsilcileri ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle iftarda bir araya geldi.
Dikkat çeken detay: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bilim Kurulu üyelerine maske hatırlatması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında son Bilim Kurulu toplantısı saat 12:30 sıralarında başladı. Alınan kararları açıklamadan önce, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların kayıtta olduğu anlarda Bilim Kurulu üyelerine ufak bir hatırlatmada bulundu. Erdoğan, önemli açıklamalar öncesi Bilim Kurulu üyelerine seslenerek “Herhalde maskeleri çıkaralım değil mi çekim yaparken” dedi. O anlar kameralara da yansıdı.