Türkiye Gazetesi

367 krizi gölgesinde yapılan 27 Nisan 2007'deki cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur oylamasının gecesinde Genelkurmay Başkanlığının yayımladığı "e-Muhtıra" kara bir leke olarak tarihteki yerini aldı. Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan "e-Muhtıra"ya karşı hükûmetin bir gün sonra yaptığı açıklama, Türk demokrasisi açısından bir kırılma noktası oldu, muhtıra, 29 Ağustos 2011'de Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden kaldırıldı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt ise yıllar sonra 8 Kasım 2012'de TBMM Darbeleri ve Muhtıraları Araştırma Komisyonunda metni bizzat kendisinin kaleme aldığını açıklarken, bunun bir muhtıra değil, "laiklik hassasiyetini ortaya koyan bir metin" olduğunu söyledi. Büyükanıt hakkında, e-Muhtıra’dan ancak 5 yıl sonra soruşturma açıldı. 2012'de yapılan şikâyetler üzerine başlatılan soruşturma, dosyanın tek şüphelisi olan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın 21 Kasım 2019'da hayatını kaybetmesinin ardından kapatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, "27 Nisan e-muhtırası" değerlendirmesi Altun, "27 Nisan, demokrasimiz için ne kadar karanlık bir gün ise 28 Nisan 2007 de darbeci zihniyetin milletin iradesi tarafından bertaraf edildiği bir o kadar aydınlık bir gündür. Cumhurbaşkanımız, darbecilerin hevesini kursağında bırakmıştır."dedi.

e-Muhtıra’nın mimarı Yaşar Büyükanıt öldü Tarihe “27 Nisan e-Muhtıra’sı” diye geçen olayın baş aktörü eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt eşinden iki gün sonra hayatını kaybetti.