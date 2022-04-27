Türkiye Gazetesi

İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. Kent genelinde önceden belirlenen adreslere düzenlenen baskınlara özel hareket polisleri de destek verdi. Operasyon düzenlenen adreslerden biri de Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 575 sokakta bulunan 4 katlı binanın birinci katındaki daire oldu.

Adreslerde detaylı arama yapılırken bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Yarım milyon değerinde! Şişli’de dev uyuşturucu operasyonu Şişli Kuştepe Polis Merkezi Amirliğine bağlı “Gece Kartalları” diye adlandırılan bekçiler devriye gezerken şüphelendikleri şahsın çantasında 4,5 kilogram bonzai ele geçirdi. Zehir tacizi tutuklanarak cezaevine gönderildi.