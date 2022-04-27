Adana'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Şafak vakti başlayan operasyonda çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyona özel harekat ekipleri de katıldı.
Özel Harekat polisleri, şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıyı kırıp içeri girdi. Ardından şüpheliyi yere yatırıp kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Operasyonda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 12 kişi yakalandı Ankara'da çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen yabancı uyruklu şahıslara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 şahıs yakalandı.