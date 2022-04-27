Türkiye Gazetesi

Koronavirüs nedeniyle 2 yıl önce kısıtlamalarla beraber şehir dışına çıkma yasağı getirilmişti ve bayramlarda kimse memleketlerine gidemememişti. Pandeminin hafiflemesi ve yasakların kalkmasıyla beraber vatandaşlar bayramı memlektinde geçirmek istediği için otobüs biletlerine akın etti ve biletler bayrama 5 gün kala tükenmiş oldu.

Otobüs biletlerinin yüzde 70'inin tükenmesiyle beraber otobüsler için ek sefer yapılmasıda gündemde. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Yönetim Kurulu Üyesi Musa Çaktır konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde önceki bayramlarda 10 gün kala biletlerin tükendiğini belirterek, "Bu bayramda biraz farklı oldu. Bugünlerde biletler tükendi” diye konuştu.

BAYRAM BİLETLERİ BİTTİ

Çaktır, Kovid-19 salgınından sonra sefer sayılarında bir azalma yaşandığının altını çizerek, şsözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Önceden otogardan bayramlarda günlük 2 bin 800 otobüs sefere çıkardı. Ancak şu anda bu sayı düşecek gibi gözüküyor. Şu anda günlük seferlerimiz 700 ila 800 arasında. Ramazan Bayramı için satılan biletlerimiz bitti. İhtiyaç halinde ek seferler koymayı planlıyoruz, yeni seferleri açacağız.

MEMLEKETİNE GİTMEK İSTEYEN HERKESİ GÖNDERECEĞİZ

Ramazan Bayramı'nda otobüs sefer sayımızın günlük 1100 olmasın bekliyoruz. Yarından itibaren cumartesi gününe kadar bir yoğunluk söz konusu olacak. Bayramda memleketlerine gitmek isteyen herkesi göndereceğiz. Sektörümüzün her türlü yoğunluğa hazırlığı var."

Bayramda vatandaşlardan korsan taşımacılığa yönelmemelerini isteyen Çaktır, vatandaşların mağduriyet yaşamamak için biletlerini otobüs firmalarından alması gerektiğini vurguladı.

BAYRAM ÖNCESİ OTOGAR HAREKETLİ

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda firma yöneticisi Alaattin Şenlik ise bayram öncesi otogarda hareketlilik yaşandığını belirtti. Bu bayramın eski bayramları arattığını vurgulayan Şenlik, "Vatandaşlar satışta olan biletleri tüketti. Ek seferler için hazırlıklarımız tamam. İnsanlar bayramda zamanlarını memleketlerinde geçirmek istiyorlar. Biz de onları aileleriyle buluşturduğumuz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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