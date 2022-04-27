Türkiye Gazetesi

Pençe-Kilit Operasyonunda şehit düşen Sözleşmeli Er Fırat Canlı’nın cenazesi Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Küçük Tatlar Mahalle Mezarlığında düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi Emine ve babası Zahide ile kardeşleri Ebru, Kamil ve Mehmet Canlı törende gözyaşlarına hakim olamadı.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Helalliğin alınması ve il müftüsü tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Sözleşmeli Er Fırat Canlı, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, milletvekilleri, askeri ve sivil erkan ile çok sayıda vatandaş eşlik ettik.

ROKETATAR SALDIRISINDA ŞEHİT DÜŞTÜ

26 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan roketatar saldırısında yaralanarak hastaneye kaldırılan Sözleşmeli Er Fırat Canlı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe kilit şehit sayısı 3'e yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada "Pençe Kilit Operasyonu'nda 45 terörist etkisiz hale getirildi, şehit sayısı 3'e yükseldi" ifadelerini kullandı.