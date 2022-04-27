Ayrıntılar geliyor...
Kritik davada karar açıklandı: FETÖ’cü emniyet müdürlerine ceza yağdı
27.04.2022 - 16:29 | Son Güncelleme: 27.04.2022 - 17:01
Türkiye Gazetesi
Suç tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire Başkanlığında şube müdürü olarak görev yapan Gürsel Aktepe 76 yıl 6 ay, istihbarattan sorumlu eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Hami Güney 9 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : FETÖ’cü emniyet müdürleri,
853725 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/853725.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER