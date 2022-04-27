Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen operasyonlarla başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu, PKK elebaşı Duran Kalkan'ın uykularını kaçırdı. Öyle ki örgüt medyasına konuşan Kalkan, "Gerilla üslenmesini ortadan kaldıracaklar. Bu gerçeği görmek lazım." itirafında bulunarak, sona yaklaştıklarını adeta itiraf etti.

"GERİLLA ÜSLENMESİNİ ORTADAN KALDIRACAKLAR"

Örgütün parça parça zayıflatıldığını ve sıranın merkez alana geldiğini söyleyen Kalkan, "Bizi tümden yok etmek istiyorlar" dedi.

Örgüt medyasına konuşan terörist elebaşı, "ZAP Bölgesinde başarılı olurlarsa diğer gerilla bölgelerini, Hakurk'dan, Haftanin’e kadar tümden denetim altına alacaklar. Gerilla üslenmesini ortadan kaldıracaklar. Bu gerçeği görmek lazım." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar duyurdu: Pençe-Kilit operasyonunda 57 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit Operasyonu'nda 57 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

PKK’da çözülme devam ediyor: Bir terörist daha teslim oldu İçişleri Bakanlığı, bir PKK'lı teröristin daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

MSB duyurdu: 10 terörist etkisiz hale getirildi Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisi hale getirildi. Güvenlik güçlerinin operasyonları sürüyor.

MSB açıkladı: 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirdi MSB:"Teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi."