Türkiye Gazetesi

Rusya, 2019’da cezaevine attığı eski ABD Deniz Piyadeleri askeri Trevor Reed’i, ABD’de tutuklu bulunan Rus pilot Konstantin Yaroşenko ile takas etti. Filmleri aratmayan takas işlemi Türkiye’de gerçekleşti.

BIDEN ARAYIP BABASINA BİLGİ VERDİ

Amerikan CNN televizyonuna bağlanan Reed’in babası Joey Reed, kendisini ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Başkanı Joe Biden’ın aradığını, oğlu ile ilgili bilgi verdiğini söyledi. Serbest bırakılan oğlu ile görüştüklerini söyleyen baba Reed “Bu hafta onu Moskova’daki bir hapishaneye nakletmişlerdi. Onu oradan da Türkiye’ye getirdiler. Trevor bize havaalanında tıpkı filmlerde olduğu gibi ABD uçağının Rus uçağının yanına yanaştığını ve iki tutukluyu değiş-tokuş ettiklerini anlattı” dedi.

"ERDOĞAN'IN İŞ BİRLİĞİYLE GERÇEKLEŞTİ"

Amerikan basınına konuşan bir ABD’li yetkili ise "Takas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin iş birliğiyle, Biden yönetimi ve Kremlin yetkilileri tarafından önceden kararlaştırılan dikkatli bir şekilde düzenlenmiş bir dizi hareketle Türkiye'de gerçekleşti. Reed ve Yaroshenko, Türkiye'ye neredeyse aynı zamanda geldiler. Her iki taraftaki ekipler, diğer ülkenin teklif ettiği kişinin kimliğini doğruladı. Ardından Yaroshenko ve Reed pistte uçaklara doğru yürüdü” ifadelerini kullandı.

"BU TAKAS, RUSLARLA ARAMIZIN DÜZELDİĞİ ANLAMINA GELMEZ"

ABD’li üst düzey yetkili bir isim de takasın aylar süren müzakerenin sonucunda gerçekleştiğini söyledi. Yetkili, bu takasın, Washington ile Moskova arasındaki gerilimin düştüğü anlamına gelmediğini kaydetti.

"ABD VATANDAŞLARINI AİLELERİNE KAVUŞTURMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Konuyla ilgili bir açıklama da Başkan Joe Biden'dan geldi. "Bugün Trevor Reed'i evine tekrar kabul ediyor ve onu çok özleyen ailesine dönüşünü kutluyoruz" diyen Biden "Trevor'un evine dönmesini sağlayan müzakereler hafife alamayacağım zor kararlar almamızı gerektirdi. Trevor'un evine güvenli bir şekilde dönmesi yönetimimin önceliği. Yurt dışında haksız yere tutulan ABD vatandaşlarının ailelerine kavuşması için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

NEDEN TUTUKLANDILAR?

Reed, 15 Ağustos 2019’da Rusya’da polisle yaşadığı arbededen sonra tutuklanmış ve ardından “Rus polislerin hayatını ve sağlığını tehlikeye atma” suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sivil pilot olan Yaroşenko ise, 2011’de Liberya’dan ABD ve Avrupa’ya kokain kaçırmaya çalışmakla suçlanmış ve 20 yıl hapse mahkum edilmişti.