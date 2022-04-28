Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın imzasıyla Ramazan Bayramı Açık Görüş Genelgesi Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Covid-19 salgını nedeniyle ceza ve infaz kurumlarında bir süre yapılamayan açık görüşler Ramazan Bayramı dolayısıyla 3-8 Mayıs tarihleri arasında yeniden yapılacak. Covid-19 pozitif ve temaslı olan hükümlü ve tutukluların açık görüş hakları ise saklı kalmak üzere ertelenecek. Her ziyaret sonrasında 15 dakika boyunca görüş alanı havalandırılacak, ziyaretçiler ile hükümlü ve tutukluların temas ettiği alanlar hijyen malzemeleriyle temizlenecek. Görüş mahalli ve ziyaretçilerin bulunduğu diğer alanlarda yeteri kadar el dezenfektanı bulundurulacak.

GÖRÜŞLER 09.00-17.00 SAATLERİ ARASINDA YAPILACAK

Açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde yaptırılacak. Genelgeye göre, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlanamayacak.

Adalet Bakanlığı: Açık görüş 1 Aralık Çarşamba günü başlayacak Adalet Bakanlığı: Ceza İnfaz Kurumlarında alınan Kovid 19 tedbirleri Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda güncellendi. Yeni düzenleme ile ceza infaz kurumlarında 1 Aralık Çarşamba günü itibariyle açık görüş başlayacak.

Cezaevlerindeki kadınlar için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel açık görüş Kapalı cezaevlerinde kalan kadın hükümlü ve tutuklular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ailesiyle açık görüş yapabilecek.

Cezaevlerindeki açık görüş yönetmeliğinde değişiklik Yönetmelik değişikliğiyle, devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk ile terör suçlarından hükümlü ve tutuklular için ceza infaz kurumlarındaki açık görüşler, idare ve gözlem kurulu kararıyla iki ayda bir yaptırılabilecek