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Üst düzey diplomatik kaynaklar: Ermenistan ile normalleşmeyi gölgeliyorlar ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak nitelendirmesine Türkiye sert cevap verirken, bu gelişmenin son dönemde pozitif gündeme odaklanan Türkiye ve ABD ilişkilerini olumsuz etkilemesinden endişe duyuluyor.
Erdoğan'dan Ermenistan mesajı: Sorunlarımız yakın zamanda bitecek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ermenistan’la normalleşme sürecinin devam ettiğini, yakın bir dönemde ticaretin de yapılacağını ve problemlerin giderileceğini ifade ettiği belirtildi.
Türkiye-Ermenistan arasındaki doğrudan uçuşlar başladı Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi kapsamında iki ülke arasındaki doğrudan uçuşlar yeniden başladı.