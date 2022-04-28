Türkiye Gazetesi

Kırşehir'de geçen ay 18 yaşındaki Şeyma Demir ile sevgilisi Hasan Aydoğan (21) gezmeye gittikleri ormanda tanımadıkları iki kişi tarafından hunharca katledildi. Cesetleri Kırşehir'e atan zanlılar kısa sürede yakalandı. Demir'in cansız bedenine ulaşılırken Aydoğan hala kayıp. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bugün Demir'in ailesini ziyaret etti.

"EN AĞIR CEZAYI ALACAKLAR"

Bakan Yanık, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzgün olduklarını söyledi. Ailenin de çok üzgün olduğunu belirten Yanık, şöyle devam etti: "Allah gani gani rahmet etsin. Biz süreci başından beri takip ediyoruz. İlk andan itibaren, tüm kolluk güçleri, arama tarama ekipleri, kurum ve kuruşların tamamı sürecin en başından itibaren çok yakından takip ediyorlar. Faillerin yakalanmış olması tabii bizim için bir nebze de olsa teselli edici bir unsur. Bundan sonraki süreçte de hak ettikleri biçimde, eylemlerine uyan biçimde, en ağır cezayı alacaklarından benim hiçbir kuşkum yoktur. Biz Bakanlık olarak hem olayın tarafı ve müdahili olarak takip edeceğiz hem de ailemize her türlü maddi manevi desteği ihtiyaçları olukça yerine getireceğiz."

"TAVİZ VERMEDEN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

İki gençten sadece Şeyma Demir'in cesedine ulaşılabildiğini anımsatan Yanık, "Keşke hiç olmasaydı diye ümit eder ve bekleriz. Her türlü şiddetle AK Parti olarak aralıksız ve çok büyük bir ısrarla, iradeyle, hiç taviz vermeden, aralık vermeden, milletimizin huzuru, güvenliği için mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Gerçekten çok üzgünüz." diye konuştu.

"BU VANDALLIKLAR FAİLLERİNİN YANINA KAR KALMAZ"

Devlet, bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini dile getiren Yanık, "Bu ve benzeri vandallıklar faillerinin yanına kar kalmaz, yanına kar da bırakmayacağız. Devlet olarak bunun sözünü veririz, vermekle de yükümlüyüz." dedi.

Kırşehir'de kaybolan iki gençten birinin cansız bedeni bulundu Kırşehir'de 25 Mart'ta kaybolan iki gençten birinin cesedi, Kızılırmak kıyısında bulundu.