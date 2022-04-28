Türkiye Gazetesi

HDP'li başkan silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı. PKK/KCK silahlı terör örgütünün Tekirdağ'daki faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında yapılan çalışmalarda HDP Tekirdağ İl Başkanı Cahit Direk gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen Cahit Direk, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.

HDP'li Semra Güzel'in nerede olduğu ortaya çıktı Terörist sevgilisiyle fotoğrafları çıktıktan sonra hakkında fezleke hazırlanan ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel'in, Norveç'te olduğu ortaya çıktı.

Diyarbakır'da HDP'li başkanlar gözaltına alındı Diyarbakır’da HDP’ye yönelik başlatılan operasyonunda HDP Diyarbakır il başkanı ve yardımcısı ile Yenişehir ilçe başkanı ve yardımcısı gözaltına alındı.