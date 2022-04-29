Türkiye Gazetesi

Bir gurup Pegasus çalışanının Kadir Gecesi'nde alkol masasında kadeh kaldırıp "Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin" şeklindeki ahlaksız paylaşımı büyük tepkiye sebep oldu. Sosyal medyada konu ile ile ilgili olarak Pegasus etiketleyen vatandaşlar bu kişilerin işlerinden çıkarılması talep etti. Olayın hemen ardından bu karede yer alan şahıslar sosyal medya hesaplarını kapatsa da tepkilerin ardı arkası kesilmedi. Çirkin paylaşım sonrası Pegasus şirketinden gelen açıklamada, söz konusu kişilerle ilgili gerekli aksiyonların alınacağı duyuruldu.

İşte Pegasus'tan yapılan o açıklama:

"27 Nisan akşamı kişisel bir sosyal medya hesabı üzerinden kişiye özel bir ortamda yapılan bir paylaşımın, farklı mecralarda şirketimiz ile ilişkilendirilmesi nedeniyle açıklama yapmak isteriz. Bu görüş ve ifadeler kişisel olup şirketimizin duruşu ile bir bağı yoktur. Pegasus Hava Yolları olarak; ilgili paylaşımda yer alan dini inanç, toplumsal düşünce ve fikirlerle atfen rencide edici ifadeleri kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Bu çerçevede, konunun acilen şirketimizin etik-ahlak kuruluna aktarıldığını, gerekli aksiyonların ivedilikle alınacağını bildirmek isteriz. Kurullarımız, tüm çalışanlarımız için istisnasız uygulanmaktadır."

Pegasus, Apple'daki açıktan faydalanmış Dijital haklar grubu CitizenLab, İsrail casus yazılım şirketi NSO Group'un Pegasus kötü amaçlı yazılımını neredeyse her iPhone, Mac ve Apple Watch cihazına yerleştirmesine izin veren bir güvenlik açığı keşfetti. Bir Suud aktivistin telefonunu analiz eden CitizenLab, bir haftalık çalışma sonucunda güvenlik açığını ortaya çıkardı.