Türkiye Gazetesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından, Ankara Eczacı Odası ile yapılan protokolü açıkladı. Bu bağlamda eczane ücretlerini ödeyemeyen ihtiyaç sahiplerine destek verileceği öğrenildi.

"3 BİNE YAKIN HEMŞERİMİZİN ECZANE BORÇLARINI KAPATIYORUZ"

Konuya ilişkin Mansur Yavaş, ", "İmkansızlıklar kimseyi sağlık hakkından mahrum etmesin diye harekete geçtik. Ankara Eczacı Odası ile yaptığımız protokol ile 3 bine yakın hemşehrimizin aileleriyle beraber ilaca erişimini sağlamak amacıyla eczane borçlarını kapatıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Meral Akşener'den Mansur Yavaş açıklaması: Gurur duyarız İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş'ın adının geçmesi ile ilgili, "Sayın Yavaş'ın isminin söylenmesinden biz ancak gurur duyarız" dedi.

Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı? İlk kez ve net konuştu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak merakla beklenirken, bu konuda ismi geçen ve son olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da işaret ettiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konu ile ilgili ilk kez konuştu. Yavaş, "Siyasetin içinde bir insan değilim, kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum. Bu şekilde de devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan’dan ‘Mansur Yavaş’ açıklaması Yeniden Refah lideri fatih Erbakan katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyasi gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Erbakan, ‘Milli Görüş kurucu lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın hayatta olsaydı CHP ile olurdu’ söylemine tepki gösterdi. Erbakan, “Erbakan Hoca asla 60 yıl sonra Türkiye’nin başına bir CHP’li getirme operasyonuna dahil olmazdı, altılı masada asla yer almazdı” dedi.