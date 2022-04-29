Türkiye Gazetesi

Gezi Parkı’nda ağaç bahanesiyle başlayan, ancak kısa sürede amacının çok farklı olduğu ortaya çıkan Gezi darbe girişimi ile ilgili yargı kararı, darbe teşebbüsünün öteki aktörlerini harekete geçirdi. Osman Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması sonrası, darbe girişiminin siyaset ve sanat camiasındaki ayakları yeniden kışkırtmalara başladı. Bir kısım oyuncu, yönetmen, senarist “Gezi sürecinde nerede duruyorsak, bugün yine oradayız” ifadelerinin bulunduğu bir bildiriyi imza attı. O isimler arasında Müjde Ar, Deniz Çakır, Mehmet Günsür, Nur Sürer, Mert Fırat, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Halil Ergün, Şevket Çoruh ve Meltem Cumbul gibi isimler de yer aldı. Bu isimler, listeyi sosyal medya hesabından paylaşıp, provokasyona kalkıştı.

ÖRGÜTLENME SOSYAL MEDYADA

Hareketlenen sadece sanatçılar olmadı... Olaylar başlamadan önce hazır kıta bekleyen bazı sendikalar, partiler, marjinal gruplar ve vandallar da yeni bir ayaklanmaya ışık yaktı. Örgütlenme odakları ise Türkiye’ye büyük zarar veren Gezi darbe girşiminde olduğu gibi, yine sosyal medya oldu. Etnik köken üzerinden kışkırtma ve kamuoyunu yanlış bilgilendirip provoke etme çabalarının yeniden hızlandığı dikkat çekerken, Gezi destekçisi medya ise darbe girişimini görmezden gelerek, Kavala hakkındaki mahkumiyet kararı üzerinden tahrike başladı.

SİYASİ AYAĞI CHP

Gezi’nin baş aktrlerinden CHP de siyasi ayaktaki rolünü tekrar ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve davanın hâkimlerini hedef alarak tehditler savuran CHP’li Özgür Özel, “Erdoğan mahkûm olacaktır. Hesap verecektir” ifadeleriyle asıl niyeti dışa vurdu. Yine CHP’li vekiller Aykut Erdoğdu “Size hesabını sormayanın yüreği kurusun...” paylaşımı yaparken, Sezgin Tanrıkulu ise “Çok yakında bu hâkimlerin, savcıların hepsinden hesap soracağız” tehdidini savurdu.

“Zulüm 1453’te başladı” duvar yazısıyla dışa vurulan Gezi’nin tarihî hesaplaşma olduğunu CHP’nin ortağı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in karar sonrası yaptığı konuşma da bir kere daha ortaya koydu. Akşener, grup konuşmasında “1908’de istibdada karşı koyan ruh neyse Gezi de odur. Kahrolsun istibdat...” sözleriyle Abdülhamid Han’a dil uzattı.

BATI, TÜRKİYE KARŞISINDA BİRLEŞTİ

Bu arada Osman Kavala kararı, Batılı ülkeleri de Türkiye karşıtlığında tekrar bir araya getirdi. Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve AB-Türkiye Parlamento Delegasyonu Başkanı Sergey Lagodinsky yayınladıkları ortak açıklamada “kesinlikle sonuçları olacaktır” ifadesini kullanıp Türkiye’yi tehdit etti. Türkiye düşmanlığıyla bilinen Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü Kati Piri de skandal ifadeler kullandı. Piri “Duyduğum öfke ve üzüntüyü anlatacak kelime yok. AB ülkeleri harekete geçmeli. Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nden atılmasının vakti geldi” dedi.

1,4 MİLYAR DOLARLIK DOĞRUDAN ZARAR

İstanbul’da başlayan ve ülke geneline yayılan gezi olaylarında birçok şiddet olayı yaşandı ve kamu binaları başta olmak üzere birçok yer zarar gördü. Olaylarda, 46 kamu binası, 231 polis aracı ve 44 ambulans kullanılmaz hâle geldi, 80 belediye otobüsü ve 85 otobüs durağı yakıldı, 326 iş yeri, 201 araç tahrip edildi. Gezi olaylarının Türkiye’ye doğrudan maliyeti 1,4 milyar dolar, dolaylı maliyeti ise yüzlerce milyar dolar.

Erdoğan’dan muhalefete ‘Kavala’ tepkisi: Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da STK temsilcileri ile bir araya geldiği iftar programında Osman Kavala'ya verilen cezaya ilişkin konuşarak, söz konusu kararı eleştiren muhalefete tepki gösterdi. Erdoğan, "Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu" dedi.

CHP Osman Kavala’yı ölümüne savunuyor Gezi kalkışmasının finansörü Osman Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm olması CHP’yi gerdi.

Osman Kavala'nın cezası belli oldu 15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanan Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.