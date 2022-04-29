Türkiye Gazetesi

TEI-TS1400’ün çeşitli testlerden geçtiğinin vurgulayan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, “Hedefimiz 2023 yıl içinde TEI-TS1400 motorunun bütün testleri başarıyla geçerek, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden insanlı uçuş sertifikasını almasıdır. Daha sonra da insanlı uçuş testleri yapılacak. 2023 yılı bitmeden millî helikopterimizde insanlı uçuşu başarmayı hedefliyoruz” dedi. Yakın tarihte çok daha zorlu testlere başlayacaklarını belirten Akşit, sözlerini şöyle tamamladı: İlk millî dişli kutusuyla ilk millî helikopter motorumuzu maksimum sürekli güç devrine ulaştırdık. İlk kez üretilen dişli kutusuyla bunu ilk denemede başarmak çok önemli. TEI-TS1400 motorunda yerlileştirilmiş aksesuarlarla 23 bin devir/dakika maksimum çıkış devrine ve maksimum sürekli güç olan 1.400 beygirin üzerine çıktık.

Erdoğan yerli helikopter Gökbey’i yerinde inceledi! İlk kez görüntülendi Türkiye, savunma sanayisinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen genel maksat helikopteri Gökbey’den müjdeli haber geldi. Adım adım seri üretime doğru giden Gökbey’in dördüncü prototipi ilk kez görüntülendi. Düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gökbey’i incelerken, hatıra fotoğrafı da çektirdi.