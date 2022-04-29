Türkiye Gazetesi

Türkiye limanlarına bugüne kadar gelmiş en büyük yolcu gemisi olma özelliğini taşıyan “Costa Venezia” Galataport İstanbul’a yanaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gemiyi ziyaret etti. 64 metre yüksekliğinde, 5 bin 100 yolcu kapasiteli Costa Venezia’yı dolaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti. Gemideki gezinin ardından konuşan Bakan Ersoy, Yenikapı’da yeni bir port için çalışma başlatıldığını söyledi.

Bu yıl için hedeflenen turist sayısını açıklayan Ersoy, “Bu yıl için 42 milyon turist, 35 milyar dolar bir gelir hedefliyoruz. Tabii sonrasında Karadeniz’de çıkan savaş sonucu da bir kısıtlama olur mu, engel olur mu diye endişeler var ama ben bakanlık olarak daha önce de açıkladım, şimdi de açıklıyorum. Biz 42 milyon turist 35 milyar dolar gelir hedefimize sadığız. Turizm Geliştirme Ajansımızla birlikte çok yoğun tanıtım yapıyoruz. Alternatif pazarlarda özellikle batı pazarlarında ve Orta Doğu pazarlarında geçen seneye kıyasla çok ciddi artışlar var. İnşallah sektör ve devlet el ele vererek yılın başında açıkladığımız rakama ulaşacağız ve rekorlar kırarak yolumuza devam edeceğiz. Yeni Port için yer belli, Ulaştırma Bakanlığımız çalışıyor Yenikapı civarlarında bir çalışma var, tamamlandıktan sonra tanıtımı yapılacaktır” diye konuştu.

Yenikapı metrosunda kalabalık manzara dikkat çekti Korona virüs vaka sayılarının artış göstermesine rağmen vatandaşların İstanbul’da metrolarda oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti.