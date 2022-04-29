Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ele alınırken, Çarşamba günü gerçekleşen takasta ele alındı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus pilot Konstantin Yaroshenko ile Amerikan deniz piyadesi Trevor Reed'in Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) koordinesi ve gözetiminde dün Türkiye'de gerçekleşen takası dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

TÜRKİYE’NİN ROLÜ BÜYÜK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkiye’nin bu takasta rol alması ve aracılık yapması barışa, diyaloğa ve iş birliğine verdiği önemin bir kez daha göstermiş olduğunu belirtti. Milli Teşkilatı’nın takas sürecinde üstlendiği role işaret eden Erdoğan, istihbarat birimleri arasındaki eş güdüm ve yakın diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.

Konstantin Yaroshenko

KALICI BARIŞIN BİR AN ÖNCE GELMESİNİ İSTİYORUZ

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun bölgedeki insani trajedilerin önüne geçilmesine ve istikrar ortamının tekrardan inşa edilmesine katkı sağlayacağını belirtti. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması için de inisiyatif almaya ve barışa giden yolda arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını aktaran Erdoğan, İstanbul görüşmelerinde yakalanan ivmeyi artırarak bölgede kalıcı barışı bir an önce tesis etmek istediklerini dile getirdi.

Trevor Reed

MÜZAKERELER SONUCUNDA GERÇEKLEŞTİ

Konuya ilişkin gazetecilere açıklama yapan bir ABD'li üst düzey yetkili, takasın aylar süren müzakerenin sonucunda gerçekleştiğini söyledi. Yetkili, müzakerenin sadece bu takas merkezinde gerçekleştiğini, iki ülkenin daha geniş çerçevedeki ilişkilerini kapsamadığını ve Washington ile Moskova arasındaki gerilimin düştüğü anlamına gelmediğini kaydetti.

Reed, 15 Ağustos 2019'da Rusya'da polisle yaşadığı arbededen sonra tutuklanmış ve ardından "Rus polislerin hayatını ve sağlığını tehlikeye atma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sivil pilot olan Yaroşenko ise, 2011'de Liberya'dan ABD ve Avrupa'ya kokain kaçırmaya çalışmakla suçlanmış ve 20 yıl hapse mahkum edilmişti.

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