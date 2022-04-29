Türkiye Gazetesi

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Muş ilinde "Eren Abluka-8 (Muş-Kartavin) Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Operasyonu" başlatıldı

588 PERSONEL GÖREV ALIYOR

Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 588 personel 42 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.

Eren Abluka-7 operasyonu başladı! İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

Bakan Soylu: İstanbul'daki operasyonda 5 kilo patlayıcı ele geçirildi Bakan Soylu, İstanbul Sancaktepe'de bir hücre evine gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin yakalandığını ve patlamaya hazır 5 kilo bombanın ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Akar duyurdu: Pençe-Kilit operasyonunda 57 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit Operasyonu'nda 57 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir askerimiz daha şehit oldu Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde roketatar saldırısında yaralanan bir asker şehit oldu. Bölgede şehit olan asker sayısı 3'e yükseldi.