Türkiye Gazetesi

Türk ordusu terörle mücadele çalışmalarına hzı kesmeden devam ederken hain terör örgütü PKK'lı teröristleri tek tek tespit ederek etkisiz hale getirirken yaşadıkları mağaraları ise ele geçiriyor. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren-Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar 2022-20 Operasyonu kapsamında, Kavaklı köyü kırsalında tespit edilen 2 teröristin, jandarma özel harekat ve komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

1 MİLYON TL ÖDÜLLE ARANIYORDU

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Hakkari bölgesinde sorumlusu seviyede faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan Reber kod adlı Semih Sayılğan olduğu tespit edildi.

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlara, halkın desteğiyle güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edildiği vurgulandı.

Eren Abluka-7 operasyonu başladı! İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

Şırnak'ta 581 personelle Eren Abluka-5 Operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığı tarafından Şırnak’ta 581 personelin katılımıyla “Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan” Operasyonu başlatıldı.

Bakan Soylu duyurdu: Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 PKK'lı terörist öldürüldü Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Eren Abluka Operasyonu'nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.