Türkiye Gazetesi

Gezi Davası'nda yargılanan Osman Kavala’ya 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bu karar sonrası Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Almanya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Türkiye'nin buna cevabı ise gecikmedi.

Ankara’daki Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı tarafından Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Schulz’a, Berlin Büyükelçisi Şen'in Türkiye'deki bir davayla ilgili olarak diplomatik teamüllere aykırı bir şekilde Dışişleri Bakanlığına çağrılması soruldu. Söz konusu davanın ön plana çıkartılarak siyasileştirilmesi kınandı.

"BAĞIMSIZ YARGIMIZIN KARARINI HİÇBİR ÜLKE SORGULAYAMAZ"

Büyükelçi Schulz’a, bağımsız Türk yargısının vermiş olduğu mahkumiyet kararının hiçbir kurum, makam ve ülke tarafından sorgulanamayacağı aktarıldı. Türkiye'nin, anayasasının ve uluslararası yükümlülüklerinin bilincinde olan bir hukuk devleti olduğu, Türk yargısına ve siyasetine yönelik müdahale girişimlerinin reddedildiği belirtildi. Ayrıca, Viyana Sözleşmesi'nin içişlerine müdahale etmeme ilkesi hatırlatıldı.

Bakan Bozdağ'dan Almanya'ya tepki Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması, Türkiye’nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir. Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye’nin içişlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değildir" dedi.

Erdoğan’dan muhalefete ‘Kavala’ tepkisi: Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da STK temsilcileri ile bir araya geldiği iftar programında Osman Kavala'ya verilen cezaya ilişkin konuşarak, söz konusu kararı eleştiren muhalefete tepki gösterdi. Erdoğan, "Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu" dedi.