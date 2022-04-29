Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Burdur’un Bucak ilçesinde esnafı ziyaret edip dertlerini dinledi. Ardından AK Parti İlçe Başkanlığına geçti, vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Bakan Karaismailoğlu, bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı şimdiden kutladığını söyledi.

DÜNYADA BEŞİNCİ...

Karaismailoğlu, denizin üstüne yapılan Rize-Artvin Havalimanının ne zaman açılacağıyla ilgili bilgi verdi. Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu "Mühendislik başarımızın yeni bir göstergesi olan; dünyanın beşinci, ülkemizin de ikinci denize dolgu inşa edilen havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanını 14 Mayıs’ta açacağız. Böylece ülkemize de 58. havalimanını kazandırmış olacağız" dedi.

Rize-Artvin Havalimanı’nın açılıyor: Tarih belli oldu Rize-Artvin Havalimanı'nın 14 Mayıs 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılacağı öğrenildi.

İstanbul Havalimanı zirveye ilerliyor Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından açıklanan 2021'in "Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı" ve "Uluslararası Yolcu Trafiği" verilerine göre İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiği alanında 26,5 milyon yolcuyla dünyanın en yoğun ikinci havalimanı oldu.