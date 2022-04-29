Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Muğla'da merkez üssü Menteşe ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

CAN VE MAL KAYBI YOK

AFAD tarafından yapılan açıklamada saat 20.35'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,8 olarak ölçüldü. Şuana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz herhangi bir durumun olmadığı öğrenilirken, depremin derinliğinin 5.10 olduğu bildirildi.

Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde saat 04.52'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem oldu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde büyüklüğü 4,6 olarak ölçülen bir deprem meydana geldi, AFAD'dan açıklama var...

Ankara'da 3,7 büyüklüğünde deprem Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.