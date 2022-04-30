Türkiye Gazetesi

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi. Meclis'e sunulan fezlekelerin arasında TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da bulunuyor.

12 VEKİL HDP'DEN

Erdoğmuş ve Altay'ın yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Van Milletvekili Tayip Temel, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca."

Gelen fezlekeler arasında Semra Güzel'in 2, Berdan Öztürk'ün 3, Tayip Temel'in 2, Remziye Tosun'un 2 dosyası bulunuyor.

HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlık raporu tamam HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’lin dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu bünyesinde kurulan Hazırlık Komisyonu raporunu tamamladı.

HDP'li vekillere ait dokunulmazlık dosyası Meclis'te Son dakika haberine göre; 11 milletvekiline ilişkin dokunulmazlık fezlekeleri TBMM’ye ulaştı.

Meclis'te HDP'li Güzel'in dosyası görüşülecek: Dokunulmazlık gitse de maaş almaya devam Semra Güzel’in dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yargılama süreci başlayacak. Bunun sonucunda bir yıl ve üstü hapis cezası alırsa milletvekilliği de düşecek. Yargılama sonuçlanıncaya kadar milletvekilliği statüsü devam edecek HDP’li Güzel sahip olduğu tüm haklardan yararlanmayı sürdürecek.

Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi 28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası, Meclis Başkanlığına sunuldu. Dosyada HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da bulundğu öğrenildi.