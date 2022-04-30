Türkiye Gazetesi

Suriyelilerin bayramlarda gidip gelmelerine müsaade edilmesinin bir stratejisi ve mantığı olduğuna dikkati çeken Yazıcı şunları kaydetti: Özellikle bayram izni verilmesiyle bu bölgelerdeki hayatın normalleşmesine ilişkin adımların yerinde görülmesi, geri dönüş isteğinin artırılması ve mümkün olduğu sayıda fazla yabancıya gönüllü geri dönüş kolaylığı sağlanmasıydı. Git-gör-gel-anlat şeklindeki politikayı Ramazan ve Kurban Bayramlarında ‘bayram izinleri’ şeklinde 2017-2021 yıllarında uyguladık ve buradan bir sonuç elde ettik. Bu sayede 150 bine yakın Suriyeli gittikleri bayram izinlerinden geri dönmedi. Bununla birlikte Suriye’ye gidenlerin geri geldikten sonra diğer sığınmacılara yaptıkları bilgilendirmelerin de katkısıyla güvenli bölgelere 495 bin 625 kişinin gönüllü geri dönüşü gerçekleştirildi. Artık bu politikamızın misyonunu tamamladığını değerlendirdik ve bu yıl bayram izni uygulamasına müsaade edilmedi. Tabii burada cenaze ve benzeri insani mülahazalar kapsamındaki kısa süreli gidiş gelişler istisna olacaktır. Ama tabii ki bu artık Suriye’ye dönüş tamamen yasaklanmıştır anlamına gelmeyecektir.

Kaç kişi ülkesine dönmek istiyor? BM'den Suriyelilerle ilgili çarpıcı araştırma ​Siyasette sığınmacı tartışmaları hız kesmeden devam ederken Birleşmiş Milletler Göçmen Ofisi'nin yaptığı son araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Suriyelilere araştırmada "Ülkenize geri döner misiniz?" sorusu yöneltilirken, Türkiye'de yaşama süresi uzadıkça "Suriye'ye dönerim" diyenlerin sayısının ciddi oranda azaldığı görüldü. 2017'de yüzde "Suriye'ye dönmem" diyenlerin oranı 2020 yılına gelindiğinde yüzde 78'e çıktı.

Hedef 1,5 milyon Suriyelinin dönüşü Türkiye, 15-20 ay içinde terörden arındırdığı bölgelerle birlikte Esad tarafında şartları olgunlaştırarak 1,5 milyon mültecinin ülkesine dönmesini amaçlıyor.