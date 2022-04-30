Türkiye Gazetesi

11 ayın sultanı Ramazan ayına bu senelik veda vakti yaklaştı. Bugün ile beraber kalan 2 gün oruçtan sonra Ramazan Bayramı olacak ve İslam alemi Ramazan ayının bitişini bayramla taçlandıracak. Bu yıl Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak. Arefe günü 1 Mayıs Pazar günü olacak. Pazartesi sabahı ise birçok vatandaş camilere giderek ibadetlerini yapacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı ise il il hatta yurt dışı için dahi bayram namazı saatlerini açıkladı. Namaz 81 ilde farklı dakikalarda idrak edilecek. İşte iller ve bayram namazı vakitleri:

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR

Bayram namazı; Ankara'da 06.20, İstanbul'da 06.34, İzmir'de 06.45, Çanakkale'de 06.46, Iğdır'da 05.35'te kılınacak.

Adana: 06.14 ,Adıyaman: 06.02

Afyonkarahisar: 06.31

Ağrı: 05.40

Aksaray: 06.18

Amasya: 06.07,

Ankara: 06.20,

Antalya: 06.33,

Ardahan: 05.39,

Artvin: 05.42,

Aydın: 06.43,

Balıkesir: 06.40,

Bartın: 06.20,

Batman: 05.50,

Bayburt: 05.50,

Bilecik: 06.31,

Bingöl: 05.51,

Bitlis: 05.45,

Bolu: 06.24,

Burdur: 06.34,

Bursa: 06.35,

Çanakkale: 06.46,

Çankırı: 06.16,

Çorum: 06.11,

Denizli: 06.38,

Diyarbakır: 05.54,

Düzce: 06.26,

Edirne: 06.43,

Elazığ: 05.57,

Erzincan: 05.54,

Erzurum: 05.46,

Eskişehir: 06.30,

Gaziantep: 06.06,

Giresun: 05.56,

Gümüşhane: 05.53,

Hakkari: 05.40,

Hatay: 06.12,

Iğdır: 05.35,

Isparta: 06.32,

İstanbul: 06.34,

İzmir: 06.45,

Kahramanmaraş: 06.07,

Karabük: 06.19,

Karaman: 06.23,

Kars: 05.38,

Kastamonu: 06.14,

Kayseri: 06.11,

Kilis: 06.08,

Kırıkkale: 06.18,

Kırklareli: 06.40,

Kırşehir: 06.16,

Kocaeli: 06.31,

Konya: 06.25,

Kütahya: 06.32,

Malatya: 06.01,

Manisa: 06.44,

Mardin: 05.52,

Mersin: 06.17,

Muğla: 06.42,

Muş: 05.47,

Nevşehir: 06.15,

Niğde: 06.16,

Ordu: 05.58,

Osmaniye: 06.11,

Rize: 05.48,

Sakarya: 06.29,

Samsun: 06.04,

Siirt: 05.47,

Sinop: 06.08,

Sivas: 06.04,

Şanlıurfa: 06.00,

Şırnak: 05.45,

Tekirdağ: 06.40,

Tokat: 06.05,

Trabzon: 05.51,

Tunceli: 05.55,

Uşak: 06.36,

Van: 05.40,

Yalova: 06.33,

Yozgat: 06.12,

Zonguldak: 06.22.

YURT DIŞINDA BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.24, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.15, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.12, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.12'de eda edilecek.

Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji il il uyardı: İstanbul, Ankara, İzmir... Ramazan Bayramına sayılı günler kala tatil planı yapanlar ve plan yapmak isteyenler 'bayramda hava nasıl olacak' diye araştırıyorlar. Yurt genelinde birkaç gündür etkili olan güneş, İstanbul'da bugün yerini bulutlu ve kapalı bir havaya bıraktı. Meteoroloji, son dakika tahminlerinde gök gürültülü sağanağı ön plana çıkarırken, 5 günlük tahmin raporunda bayrama ilişkin ipuçları verdi. Prof. Dr. Orhan Şen ise bölge bölge sağanak için uyardı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan müjde: Umreye gidecekler hazırlıklarını yapsın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, katıldığı TV programında pandemi sebebiyle iki senedir yapılamayan hac ve umreyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Diyanet’ten izin çıktı! Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılınacak Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber camilerde teravih namazı hazırlığı başladı. Ayasofya’nın pandemi sürecinde müzeden camiye dönüştürülmesi sürecinde salgın önlemleri nedeniyle Ramazan’da teravi namazı hiç kılınamamıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kararıyla bu Ramazan’da Ayasofya'da ilk teravih namazı kılınacak. Alınan karar ile birlikte 88 yıl sonra Ayasofya'da ilk teravih namazı kılınmış olacak.