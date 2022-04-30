Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna'daki savaşa dair gelişmelerin ele alındığı görüşmede BM Genel Sekreteri Guterres, Moskova ve Kiev temaslarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.

ERDOĞAN'DAN DESTEK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede gerek İnsani Temas Grubu gerek tahliyeler ve insani yardım konularında BM öncülüğünde yapılacak çalışmalara Türkiye'nin elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Hem Ukrayna'ya hem de Rusya'ya aklıselimle ve uzlaşmayı temel alacak şekilde davranmalarını telkin etmeyi sürdüreceklerini belirten Erdoğan, bu krizin aşılması ve barışın hakim kılınması için yürüttükleri çabalara kararlılıkla ve samimiyetle devam edeceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'in doğum gününü de tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal'i ciddi manada aldatıyorlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Cidde'den İstanbul'a geldi. Uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, Suriyelilerin dönüşüne dair briket evleri işaret ederek, "Türkiye'den oraya gidenleri veya Suriye'nin içinde o konutlara yerleşenleri önce oralarda iskan ettirelim, ondan sonra da inşallah bunların kendi evlerine geçmelerini de sağlayalım" dedi.