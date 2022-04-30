Türkiye Gazetesi

İstanbul'da Büyükçekmece Gölü'nün denizle birleştiği bölgede bir haftadır esen rüzgarların da etkisiyle yosun istilası başladı. Alınan bilgiye göre; İBB ve Büyükçekmece Belediyesi ekipleri 1 haftada 10 tonun üzerinde yosunu temizledi.

BELEDİYE EKİPLERİNDEN YOSUN MESAİSİ

Büyükçekmece Gölü ile Marmara Denizi'nin birleştiği alanda su yüzeyinde parçalar halinde yosun tabakası oluştu. Suyun tabanında da oluşan yosunların suyun yüzeyine çıktığı gözlendi.

Özellikle göl ve denizin birleştiği bölgede yoğunluklu olarak görülen yosunların, belediye ekiplerince zaman zaman toplandığı öğrenildi.

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İstanbul’da denizdeki kirlilik dron ile görüntülendi: Müsilaj olabilir Yenikapı ve Zeytinburnu açıklarındaki kirlilik dron ile görüntülendi. İnce uzun bir şerit halinde gözüken kirlilik müsilaj olarak yorumlandı.