Türkiye Gazetesi

Orduların; teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabileyeti gibi özellikleri dikkate alınarak hazırlanan askeri güç sıralaması paylaşıldı. Her yıl dünya devletlerinin askeri güçlerini yakın mercek altına alarak küresel güç sıralaması yayınlayan ABD merkezli Global Firepower adlı şirketin hazırladığı listede Türkiye, Almanya ve Yunanistan gibi ülkeleri geride bırakarak 13. sıraya yerleşti.

TÜRKİYE LİSTEDE 13. SIRADA

İlk üçte Amerika, Rusya ve Çin bulunurken, Türkiye listede 13'üncü sırada yer aldı. Türkiye'nin ardından gelen ülkelerin başında ise İran geldi. İran'ı Almanya, İsrail takip etti.

Rusya'ya karşı uzun süre direnen Ukrayna ise 22. sırada yer alırken, listenin 27.sırası ise Yunanistan'ın oldu.

Listenin ilk sırasında ABD ordusu bulunuyor.

LİSTEDE İLK 10'DA YER ALAN ÜLKELER

142 ülkelik listenin başında ABD var. Ardından Rusya geliyor. 3. sırada Çin, 4. sırada Hindistan ve 5. sırada Japonya bulunuyor. Listenin ilk 10'unda yer bulan diğer ülkeler ise sırasıyla şöyle: Güney Kore, Fransa, İngiltere, Pakistan, Brezilya...

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