Türkiye Gazetesi

38 yıl sonra şampiyon olan Trabzonspor'un sevinci cadde ve sokaklara taştı. Liderlerden sanatçılara kadar pek çok isimden de tebrik mesajları geldi.

OYUNCUNUN FOTOĞRAFINI KULLANDI

Bu isimler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı. İmamoğlu Trabzonspor'un şampiyonluğuna ilişkin iki paylaşım yaptı.

Paylaşımlardan birinde İmamoğlu görselde, 2017'de şehit edilen Eren Bülbül'ün fotoğrafının yerine "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filminde rol alan Rahman Beşel'in fotoğrafını kullandı.

Skandal hata kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, İmamoğlu paylaşımını henüz kaldmadı.

15 yaşındaki Eren Bülbül 11 Ağustos 2017'de Trabzon'da PKK'lı teröristlerce şehit edilmişti.

Skandal hatanın ardından sosyal medya kullanıcıları tepkilerini benzer paylaşımlar yaparak dile getirdi.

TRABZONSPORA TEBRİK MESAJI

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir diğer paylaşımında ise "Trabzonspor'umuzun 2021-22 sezonu şampiyonluğunu yürekten kutluyorum. Sporun ve futbolun şehri Trabzon'a ve camiaya bu sevinci yaşatan; teknik heyeti, sporcuları ve yönetimi tebrik ediyorum." dedi.

Bakan Soylu’dan Trabzonspor taraftarlarına sürpriz! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayıp sesi hoparlöre verdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzonspor-Antalyaspor maçını canlı olarak stadyumdan izledi. Trabzonspor’un şampiyon olmasıyla kutlama alanı olan 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na giden Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak sesi hoparlöre verdi. Taraftarlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz ekibini tebrik ederek başarıların devamını diledi.

Durun daha maç bitmedi! Trabzonspor taraftarları kutlamalara erken başladı Trabzonspor - Antalyaspor maçının uzatmaları oynanırken Bordo-Mavili taraftarlar hakem son düdüğü çalmadan sahaya girdi. Sahayı işgal eden taraftarları futbolcular "Durun daha maç bitmedi" diye uyardı. Şampiyonluk gecesi sabırsız taraftarların saha işgaliyle tarihe geçti.

Erdoğan'dan şampiyon Trabzonspor'a tebrik mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Taksim'de Trabzonspor taraftarlarının şampiyonluk coşkusu Trabzonspor 7. şampiyonluğunu ilan etti, bordo-mavili taraftarlar bayramı kutlamaya başladı... Sadece Trabzon'da değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki Trabzonspor taraftarları horonlarla şampiyonluk kutladı. İstanbul'da kutlamaların merkezi Taksim Meydanı oldu.