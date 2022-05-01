Türkiye Gazetesi

Ramazan-ı Şerif'i hayırlı bir şekilde geçirmiş bulunuyoruz. On bir ayın sultanı olarak değerlendirilen ve içerisinde Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramını da barındıran bu ayı, Müslümanlar oruç tutarak ve ibadet ederek geçirdi. Ramazan-ı Şerif'in ardından gelen Ramazan Bayramında ise herkes, ''2022 İstanbul bayram namazı saati, Ankara bayram namazı saati, bayram namazı kaç rekat ve bayram namazı nasıl kılınır, il il bayram namazı saatleri'' gibi sorulara cevap arıyor. Bu yıl 2 mayıs pazartesi gününe denk gelen Ramazan Bayramının birinci günüde Müslümanlar, bayram namazı için sabah erken saatlerde caminin yolunu tutacak. İşte il il Ramazan Bayramı namaz saati ve bayram namazı kılınışı.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Şehirler Saat

İstanbul ... 06.45

Adana ........ 06.24

Adapazarı .. 06.39

Adıyaman .... 06.12

Afyon .... 06.41

Ağrı ............ 05.50

Aksaray ... 06.28

Amasya ...... 06.18

Ankara ... 06.31

Antakya ....... 06.22

Antalya ... 06.43

Ardahan ...... 05.50

Artvin .... 05.53

Aydın ......... 06.53

Bakü ..... 06.20

Balıkesir ..... 06.51

Bartın .... 06.30

Batman ...... 06.00

Bayburt ... 06.01

Bilecik ........ 06.42

Bingöl .... 06.01

Bitlis .......... 05.55

Bolu ...... 06.34

Burdur ........ 06.44

Bursa ....... 06.45

Çanakkale ... 06.56

Çankırı ... 06.27

Çorum ........ 06.21

Denizli ... 06.48

Diyarbakır ... 06.04

Düzce .... 06.36

Edirne ......... 06.53

Elâzığ .... 06.07

Erzincan ....... 06.04

Erzurum ... 05.57

Eskişehir ....... 06.40

Gaziantep .. 06.16

Giresun ........ 06.07

Gümülcine 06.57

Gümüşhane .... 06.03

Hakkâri ..... 05.50

Iğdır ............. 05.46

Isparta .... 06.42

İzmir .......... 06.55

İzmit ..... 06.41

K.Maraş ..... 06.17

Karabük ... 06.30

Karaman ..... 06.32

Kars ...... 05.49

Kastamonu ... 06.25

Kayseri .. 06.21

Kırıkkale ..... 06.28

Kırklareli ... 06.51

Kırşehir ....... 06.26

Kilis ...... 06.17

Konya ........ 06.35

Kütahya .... 06.43

Lefkoşa ........ 06.34

Malatya ... 06.11

Manisa ....... 06.54

Mardin ..... 06.02

Mersin ......... 06.27

Muğla ..... 06.52

Muş ............. 05.57

Nevşehir ... 06.25

Niğde ........... 06.26

Ordu ....... 06.09

Osmaniye ..... 06.20

Rize .......... 05.58

Samsun ......... 06.15

Siirt ......... 05.57

Sinop ............. 06.19

Sivas ....... 06.14

Şanlıurfa ....... 06.10

Şırnak ....... 05.55

Tekirdağ ......... 06.50

Tokat ....... 06.15

Trabzon ......... 06.02

Tunceli ...... 06.05

Uşak .......... 06.46

Van ......... 05.50

Yalova ......... 06.44

Yozgat ...... 06.23

Zonguldak ........ 06.33

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