Türkiye Gazetesi

Türk ordusu terör örgütlerine geçit vermiyor. Pençe-Kilit ve Eren Abluka Operasyonları ile özellikle son dönemlerde teröristlere darbe vuruldu. Bugün öğle saatlerine doğru Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı bölgesinde 16, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere toplam 19 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'nin ardından İçişleri Bakanlığı'da 2 teröristin etksiz hale getirildiğini açıkladı.

Operasyonun detaylarını Jandarma Genel Komutanlığı açıkladı. Cudi Dağı bölgesinde gerçekleştirilen Eren Abluka-5 operasyonunda çatışma çıktı ve Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakanlık paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Cudi Dağı bölgesinde, 30 Nisan'da icra edilen ‘’EREN ABLUKA-5 Operasyonunda’’ bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi."

Son dakika: MSB'den PKK/YPG'ye ağır darbe: 19 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 16, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere toplam 19 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı Eren-Abluka-2 Operasyonu kapsamında Hakkari'de etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer aldığını bildirdi.

MSB duyurdu: 7 terörist daha öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.