Türkiye Gazetesi

Kuzey Irak'ta ve Yurt içinde hain terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 100'e yakın terörist öldürülmüş ve PKK'ya ağır darbe vurulmuştu. Operasyonlar tüm hızıyla devam ederken Mehmetçik bölücü terör örgütü mensupları teröristlere geçit vermiyor.

Operasyonlar kapsamında şehit olanlar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kuzey Irak ve Şırnak'ta şehit edilen Jandarma ve Uzman Çavuş'un ailelerine başsağlığı mesajı yayımladı.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak Cudi Dağı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Teğmen Akdeniz ile Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Harekatı kapsamında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Çarkcı'nın ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.​​​​​​

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı. Erdoğan, "Hiç kimsenin bizi bölmesine, birbirimize düşürmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

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Erdoğan'dan şampiyon Trabzonspor'a tebrik mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.