Türkiye Gazetesi

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda EYP patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mümin Çarkcı'nın naaşı Samsun Çarşamba Havaalanına saat 13.30 gelmesi beklenirken, elverişsiz hava şartları nedeniyle 16.30’a ertelendi. Şehidin baba ocağında sessiz bekleyiş sürüyor.

Şehidin ailesi ise Uzman Çavuş Mümin Çarkcı’nın naaşını karşılamak için havaalanına hareket etti. Eylül 2021 tarihinde dünya evine giren şehidin Kurban Bayramı'nda bir oğlunun olacağı öğrenildi.

"BAYRAMDA GELECEKTİ"

Arkadaşı Halil Derin, “Eşimin amcasının oğlu. Şehit haberini aldıktan sonra çok üzüldük. Apar topar koşarak geldik. Çok iyi bir arkadaşımız, kardeşimizdi. 1 buçuk ay önce kendisiyle görüşmüştüm. Bayramda gelecekti, görüşecektik. Aramızda böyle bir sohbetimiz olmuştu. Nasip olmadı, vatan sağ olsun diyelim” dedi.

KURBAN BAYRAMINDA OĞLU OLACAK

Şehidin abisi Kadir Çarkcı ise, “Beni özenerek askeriye girdi. Ben de uzman çavuştum. İstifa ettim, belediyeye girdim. O da benim peşimden geldi. O da benim gibi olmak istedi ama biz onun gibi olamadık. En son 4 ay önce görüşmüştük. Kurban Bayramı'nda inşallah bir oğlu olacak. Babasının yerine vekil olarak gelecek, intikamını da alacak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz ve Şehit Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

MSB duyurdu: Pençe Kilit operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu. Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucunda yaralanan 1 asker hastanede şehit oldu.

Eren Abluka-5 Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında Cudi Dağı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada, Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in şehit olduğunu, Jandarma Uzman Çavuş Uğurcan Çakıcı'nın ise yaralandığını açıkladı.