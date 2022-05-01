Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırıları sürerken, savaşta Türkiye’nin önemi bir kez daha anlaşıldı. Çin’in Ukrayna’dan 20 milyon dolar karşılığında satın aldığı uçak gemisi Varyag’ın Türkiye’den geçişi büyük bir krize neden olmuştu.

Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye’nin müzakere sürecine katkıları ve arabulucu rol üstlenmesi tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Ankara İstanbul Boğazı'nda Montrö Antlaşması'ndan taviz vermedi. Savaşın da seyri değişti...

YAPIMI 3 YIL SÜRDÜ

Varyag 4 Aralık 1988'de denize indirildi. Yapımı 3 sene süren geminin Türk boğazlarından geçişi krize neden olmuştu. Türkiye'nin izin vermemesi nedeniyle iki yıl boyunca Karadeniz sularında dolaşan dev gemi, Kasım 2001'de 4.5 saat süren bir yolculuğun ardından Boğaz'dan geçmişti.

ÇİN'İN TURİST SÖZÜ YERİNE GETİRİLMEDİ

Varyag'ın boğazlardan geçişinin sağlanabilmesi için Çin hükümeti ile Türkiye arasında temaslarda bulunulmuş ve Çin Savunma Bakanlığı'nın Varyag'ın geçişi karşılığında verdiği 1 milyon Çinli turist sözü vermişti. Ancak turistler Türkiye’ye gelmedi. Bir başka iddia ise Çin’in Türkiye’ye füze yazılımı verdiği şeklindeydi. Fakat bu alışverişin nasıl olduğu hala bilinmiyor.

Bundan yıllar önce büyük bir krize neden olan Çin'in Ukrayna'dan 'hurda' diye aldığı Varyag uçak gemisinin geçişini, Türkiye Gazetesi, YouTube editörü Batuhan Topbaş, araştırdı.



Karadeniz’deki Rus savaş gemisi dünya gündeminde! Batmadan önceki son görüntüleri sızdı Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal girişimi 54 gündür devam ediyor. Rusya’nın Karadeniz Filosu’nun amiral gemisi Moskva’yı 13 Nisan’da batmasının görüntüleri ortaya çıktı. Moskva’nın batma görüntüleri kısa sürede dünya gündemine oturdu.

Rusya: Karadeniz’de sürüklenen Ukrayna mayınlarının nerede olduğu bilinmiyor Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna donanmasının Karadeniz ve Azak Denizi’ne yerleştirdiği mayınlardan 10'unun rüzgarın etkisiyle koptuğunu, sürüklenen bu mayınların nerede olduğunu kimsenin bilemeyeceğini belirtti.