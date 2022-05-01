Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığında güvenlik güçleri ile birlikte bir araya geldi. Bakan Soylu, komando, polis ve korucularla iftar yaptı.

Ramazan ayının son gününde kahraman güvenlik güçleriyle beraber olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Soylu, bugün, Cudi Dağı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'i anmayı unutmadı.

"SİZLER DESTAN YAZDINIZ"

Bu topraklarda hür ve özgürce yaşamanın Türk milletinin ortaya koyduğu karakterden kaynaklandığını ifade eden Soylu “Yüzyıl sonra bu ülke için şöyle söylenecek; 21'inci asrın başında Batı'nın işgal etmek istediği Türkiye'yi bu ülkenin insanları, jandarması, askeri, polisi, korucusu, devlet başkanı, Cumhur Reisi bütün dünyaya meydan okudu ve 'Topraklarımızı size vermeyiz' diyerek bir destan yazdı. Bu destanın yazıcıları sizlersiniz" dedi.

"PKK'YI TARİHE GÖMEN NESİL OLARAK ADLANDIRILACAKSINIZ"

Bakan Soylu, Türkiye'nin büyük bir irade ve özgüvene sahip olduğunu vurgulayarak Eren Abluka ve Pençe-Kilit operasyonlarının başarıyla sürdüğünü hatırlattı. Güvenlik güçlerine "PKK terör örgütünü tarihe gömen nesil olarak adlandırılacaksınız." diye seslenen Soylu "Bu defteri kapatmak zorundayız. Bu defteri kapatacağız, etrafımızdaki coğrafyaya da biz huzur getireceğiz, 'Demokrasi getireceğim' diye milletin namusuna göz dikenlere karşı işimiz çok" ifadelerini kullandı.

"TERÖRİSTLERİN SONU YOK OLMAK"

Türk milletinin, güvenlik güçlerini "Aslanlarım" diye sevdiğini kaydeden Bakan Soylu "Hiçbir terör örgütü dünyada devlet kurmuş değildir. Onların sonu yok olmaktır ve yok edeceğiz. Onları yok etme madalyası sizin boynunuza takılacaktır, buna inancım tamdır. Cudi'yi, evlatlarımızın şehit olduğu Tuşimiya Vadisi'ni Allah şahittir ki kevgire çevireceğiz. Onlara karşı intikam hissimizin soğuyacağını düşünenler aldanmaktadırlar. Üç aylık hamileyken eşini kaybeden ve 'Vatan sağ olsun.' diyen o yüce Anadolu kadınına hesabını veremeyiz, bu kadar basit" diye konuştu.

ORGENERAL ARİF ÇETİN: CANIMIZ FEDA OLSUN

İftarda yer alan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de şunları söyledi: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğiz. Şanlı Türk bayrağı ebediyete kadar göklerde dalgalanacak. Bizim de bu millet, vatan, devlet, bayrak için canımız, kanımız feda olsun, armağan olsun, yeter ki vatan sağ olsun.

Bakan Soylu: İstanbul'daki operasyonda 5 kilo patlayıcı ele geçirildi Bakan Soylu, İstanbul Sancaktepe'de bir hücre evine gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin yakalandığını ve patlamaya hazır 5 kilo bombanın ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu duyurdu: PKK’yı silmeye en yakın olduğumuz dönemdeyiz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''PKK’ya karşı en güçlü olduğumuz ve onları silmeye en yakın olduğumuz dönemdeyiz'' açıklamasını yaptı.

Bakan Soylu duyurdu: TÜGVA saldırganı yakalandı İcişleri Bakanı Soylu geçtiğimiz perşembe günü İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B. Y.'nin İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandığını duyurdu.